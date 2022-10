Civenie do displejov škodí očiam ešte viac, ako sme si mysleli! Lekárka varuje: Toto hrozí deťom

K rozvoju ochorenia známemu ako suché oko dochádza obvykle u ľudí po päťdesiatke. Pri tejto chorobe slzné žľazy neprodukujú dosť tekutiny na dostatočné zvlhčenie oka.

Podľa najnovších výskumov táto choroba postihuje stále častejšie mladých ľudí a dnes už dokonca šesťročné deti. Podľa oftalmológov za to môže nadmerné pozeranie na obrazovky, monitory a displeje. Obvykle suché oko postihuje ľudí vo veku 50 až 60 rokov, a ak sa nelieči, môže byť extrémne bolestivé s príznakmi ako sú boľavé a začervenané oči.

„Keď som pred pätnástimi rokmi zakladala svoju kliniku, nebolo jediného dieťaťa, ktoré by sa u mňa objavilo s týmto ochorením. V posledných piatich alebo šiestich rokoch však vidím stále viac detí so suchým okom. Môj najmladší pacient mal šesť, čo bývalo neslýchané,“ tvrdí očná lekárka Sarah Farrantová z anglického Sommersetu v rozhovore pre denník The Mail.