Nadšený Berlusconi si s Putinom opäť vypisuje! A nielen to: Kolujú fľaše vodky a vína

Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi v utorok povedal, že je opätovne v kontakte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a nedávno si spolu vymenili "vrúcne listy", vyplýva zo zvukovej nahrávky zverejnenej talianskou tlačovou agentúrou LaPresse. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

Berlusconi (86) sa pred ruskou vojenskou ofenzívou na Ukrajine často chválil svojím priateľstvom s Putinom. Minulý mesiac vyvolal pobúrenie vyhlásením, že Putin bol do vojny zatiahnutý a chcel dať Kyjev na starosť "slušným ľuďom".

"S Putinom som sa opäť trochu skontaktoval, dosť veľmi, v tom zmysle, že na moje narodeniny mi poslal 20 fliaš vodky a veľmi vrúcny list," povedal Berlusconi svojim poslancom v dolnej komore parlamentu. "Odpovedal som mu niekoľkými fľašami (vína) Lambrusco a rovnako vrúcnym listom," dodal taliansky expremiér, ktorý mal narodeniny 29. septembra.

Ako ďalej podotkol, je mimoriadne znepokojený situáciou na Ukrajine, nemôže však vyjadriť svoj skutočný názor, pretože "ak by sa dostal do médií, došlo by tu ku katastrofe".

Berlusconiho strana Forza Italia (Vpred Taliansko, FI) neskôr vydala vyhlásenie s tým, že postoj Berlusconiho i samotnej strany je "v súlade s postojom Európy a Spojených štátov".

Vzťahy medzi talianskou pravicovo orientovanou koalíciou a Ruskom sú pozorne sledované, pripomína Reuters. Matteo Salvini, šéf protiimigračnej strany Liga severu (Lega Nord, LN), často chválil Putina a zvykol si dokonca obliekať tričko s jeho podobizňou.

Novozvolený predseda dolnej komory talianskeho parlamentu Lorenzo Fontana z Ligy severu v utorok v rozhovore pre štátnu televíziu varoval pred dôsledkami sankcií proti Rusku. "Mohli by sa stať bumerangom a ocitli by sme sa vo veľkých ťažkostiach", povedal v talkshow s názvom Porta a Porta.