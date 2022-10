Po pôrode sa vrátila z nemocnice a zistila, že je opäť tehotná: Ako je to možné?!

Z pôrodnice sa vrátila so svojím vytúženým bábätkom a ako býva zvykom, malo nasledovať len láskyplné zvykanie si jeden na druhého. Zvyknúť si však ale musela aj na to, že je zas a znova tehotná.

Loren Ahinnawai sa nestačila diviť, keď jej v nemocnici povedali, že namiesto jedného dieťatka bude mať doma rovno dve, len s určitým časovým rozostupom. Loren porodila 27. novembra 2020 syna Massima a hneď ďalší rok privítala spolu s manželom na svet 26. októbra 2021 aj dcérku Camilu.

Na sociálnej sieti TikTok používateľom vysvetlila, že porodila tzv. írske dvojičky. Pojem írske dvojčatá sa používa vtedy, ak má žena bábätká, ktoré sa narodia od seba vo vzdialenosti 12 mesiacov alebo menej. „Najlepšia vec, ktorou ma Boh požehnal,“ napísala k jednému z príspevku Loren, ktorá len potvrdila, že je za tento dar viac ako vďačná.

Mama dvoch detí sa na sociálnej sieti podelila aj o to, že ľudia jej po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedeli, hovoria často tie isté veci. „Wow, nestrácali ste čas,“ znela jedna z poznámok vo videu. „Neviem, ako to robíš,“ stálo v ďalšej. Mnohí používatelia s rovnakým osudom sa však zdôverili aj s ich vlastnými príbehmi a zablahoželali Loren, že mala tiež to šťastie a teraz jej môžu robiť radosť rovno dva poklady.