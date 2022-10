Kúpila si banány s drobným fľakom: Z toho, čo sa z neho vykľulo, dostala takmer infarkt!

Myslela si, že ide len o drobnú nedokonalosť na banánoch. Krátko na to ale zistila, že sa veľmi mýlila.

Zákazníčka jedného supermarketu si ako zvyčajne kupovala trs banánov, no na jednom z nich neskôr zbadala biely fľak. Keďže chcela zistiť, o čo presne ide, obrátila sa na skupinu na Facebooku. „Má niekto tušenie, čo je táto biela škvrna na mojom banáne?“ napísala do popisu k fotografii.

Nečakala však, že jediná fotka spôsobí taký ošiaľ. Ako píše The Mirror, netrvalo dlho a v komentároch sa strhla búrlivá a znepokojujúca debata o tom, čo za banány si domov doniesla.

Rozrušení používatelia jej totiž oznámili, že táto neškodná škvrna je v skutočnosti pravdepodobne pavúčie hniezdo. „Vyzerá to ako vrece s vajíčkami pavúkov. Vložte do vrecka a zaviažte ho. Zobral by som ho späť,“ napísal jeden z komentujúcich.

„Toto sa mi stalo minulý rok. Kúpil som si banány a dostal zadarmo hniezdo pavúkov, z ktorých vychádzali maličké pavúky,“ priznal sa so svojím nepríjemným zážitkom ďalší. Po tom, čo si nešťastná žena prečítala tieto rady, dlho neotáľala a so všetkými používateľmi sa podelila aj o to, čo sa s banánmi rozhodla spraviť.

„Môžem potvrdiť, že spomínaný banán, alebo skôr celá tá kopa (odradila ma na celý život) je vonku v koši!“ zahlásila hrdo a dodala, že uvažuje aj o tom, že ich zaleje horúcou vodou. Vysvetlila, že by tým možno zamedzila akémukoľvek spôsobu, aby sa vyliahli a prišli opätovne do jej domu. „Ak budem úprimná, tou najlepšou možnosťou môže byť aj spálenie môjho koša (samozrejme, žartujem),“ dodala na záver.