Blondínka stratila snubný prsteň, potom prišiel hurikán: Onedlho ju čakal na dvore šok

Nález, ktorý jej dala jasne najavo, že nádej umiera posledná. Po pustošivom hurikáne sa dočkala obrovského prekvapenia.

Ako informuje portál People, Američanka Ashley Garner stratila svoj snubný prsteň len niekoľko dní predtým, ako hurikán Ian zasiahol americký štát Floridu. Keďže hurikán bol extrémne ničivý, prišla aj o poslednú nádej a neverila, že ho ešte niekedy uvidí.

„Práve som už akceptovala, že je preč. Bola to len vec. Je nahraditeľná a nechala som to tak. Vedeli sme, že sa blíži hurikán, takže sme sa s ním v podstate rozlúčili,“ vysvetlila Ashley, ktorá však o to viac bola prekvapená tým, čo objavila tesne po búrke. Matka troch detí totiž tento stratený prsteň našla spolu s manželom ukrytý medzi konármi stromov a inými troskami len niekoľko dní po pustošivom hurikáne.

„Upratovali sme asi 10 minút a môj manžel spratával kopu popadaných stromov hneď vedľa dverí od garáže. Bola tam hromada stromov a on sa presunul cez jednu kopu a prsteň bol presne tam,“ uviedla a dodala, že po tomto zistení ihneď poďakovala Bohu za toto znamenie nádeje, ktoré jej dal.

Hurikán Ian sa 1. septembra druhýkrát dostal na územie USA v Južnej Karolíne, pričom následkom neho zahynulo až viac ako 100 ľudí. Búrka spustošila veľkú časť juhozápadu Floridy a spôsobila obrovské škody.