Zeman o pokrytectve a hyenizme v politike aj o svojom odchode: Jeho slová niektorých zabolia

Prezident, ktorý by chcel zjednocovať spoločnosť, je podľa českej hlavy štátu Miloša Zemana pokrytec.

"Pseudojednotná" spoločnosť je podľa neho len v totalitných režimoch. Uviedol to na tlačovej konferencii po dvojdňovej návšteve Úsťanského kraja, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Spoločnosť je podľa Zemana živý diferencovaný organizmus a rozdeľuje sa podľa množstva kritérií. "Pozrite sa, ako akýkoľvek prezident – Trump, Macron, jednoducho ktokoľvek – rozdeľuje v demokratickej spoločnosti," povedal Zeman s tým, že podľa neho nejde o nič nenormálne.

Na otázku, či by počas svojho mandátu urobil niečo inak, Zeman odpovedal, že politik vždy reaguje na nejakú situáciu, ktorú nie vždy môže sám ovplyvniť. Práve na Ukrajine sa podľa jeho slov situácia razantne zmenila. "Ak by som bol taký geniálny prognostik, že by som to dokázal predpovedať, iste by som sa k Rusku správal inak," dodal Zeman.

Napriek tomu, že sa českej Bezpečnostnej informačnej službe (BIS) podarilo odhaliť viacerých ruských špiónov pôsobiacich na území Českej republiky, Zeman svoj názor na kontrarozviedku nezmenil. Správam BIS neprikladá podľa svojich slov taký význam, ako im pripisujú ich autori. So žartom upozornil, že ruský agent, o ktorom BIS v najnovšej výročnej správe písala, nie je on.