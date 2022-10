Zomrela Mexičanka († 109), ktorú preslávila rozprávka: Starenka inšpirovala Mamu Coco

Informovala o tom na svojom webe francúzska televízia BFM. Caballerová bola pre filmových tvorcov inšpiráciou pre jednu z hlavných postáv nazvanú Mamá Coco. Po uvedení filmu do kín turisti pravidelne navštevovali jej dom v dedine Santa Fé de la Laguna pri jazere Pátzcuaro, aby sa s ňou odfotografovali - okrem iného aj pre to, že vyzerala takmer rovnako ako filmová Mamá Coco.

Hoci filmová spoločnosť oficiálne nepriznala, že Caballerová bola "zdrojovým materiálom" pre filmovú postavu, jej rodina tvrdí, že tím zo spoločnosti Pixar ich dedinu navštívil, Caballerovú fotografoval a chvíľu s nimi dokonca žil. Zrejme tak sa stalo, že postava Mamá Coco je až neuveriteľne podobná Caballerovej.

Celovečerný film Coco z roku 2017 je príbehom 12-ročného chlapca Miguela, ktorý prostredníctvom zvykov dodržiavaných v Deň mŕtvych pátra po histórii svojej rodiny. Podľa tradície je totiž tento deň jediným v roku, keď mŕtvi môžu navštíviť svet živých, ale len za podmienky, že na nich niekto ešte stále myslí. Miguel chce takto odhaliť, prečo je v ich rodine zakázané spievať, hrať na hudobných nástrojoch a počúvať hudbu. jeho snom je totiž stať sa hudobníkom.

So, this guy claims he has met mama coco and that she hasn't received any money from Disney since the release of the film even tho the character was based on her. It's already on the news and everything. Thought I'd let you know @leeunkrich pic.twitter.com/1MCPfd0coc