Irán dodáva zbrane Rusku, Izrael chce pomôcť Ukrajine: Na Kyjev útočili kamikadze drony!

Drony útočia! Týždeň po masívnom ostreľovaní raketami čelil Kyjev v pondelok ráno ďalším náletom. Tentoraz Rusi použili iránske kamikadze drony. V Izraeli, ktorý pokladá Irán za úhlavného nepriateľa, to vyvolalo volanie po dodávkach zbraní Ukrajine.

Rusko používa iránske samovražedné drony Šáhid-136 už dlhšie. Pondelkový útok však bol doposiaľ najmasovejší. Tieto stroje sú pomalé a lietajú nízko, preto sa ukrajinskej protivzdušnej obrane darí mnohé z nich ničiť. Rusko ich preto musí používať vo veľkom počte naraz, aby obranu zahltili.

Zábery z Kyjeva však ukazujú, že jeden dron sa podarilo zostreliť aj policajtom s obyčajnými kalašnikovmi. Nad Odesu napríklad v noci neprenikol žiadny dron, všetky boli zničené. V Kyjeve však jeden zasiahol obytný dom, ktorý sa čiastočne zrútil a zahynuli v ňom najmenej traja ľudia.

Okrem iránskych dronov, ktoré Rusko v poslednom mesiaci začalo masovo používať, sa objavili aj správy o možných dodávkach iránskych balistických rakiet. Denník Washington Post uviedol, že iránska delegácia sa v Rusku dohodla na predaji rakiet Fátih-110 a Zólfaghár, ktoré majú dosah 300 a 700 km.

V reakcii nato sa v izraelskej vláde ozvali hlasy volajúce po dodávkach zbraní na Ukrajinu. Izrael bol pri tom doposiaľ neutrálny a do vojenskej pomoci Kyjevu sa nezapojil. „Už nie sú žiadne pochybnosti o tom, na ktorej strane by mal Izrael v tomto krvavom konflikte stáť. Nastal čas poskytnúť Ukrajine vojenskú pomoc tak, ako to robia USA a krajiny NATO,“ uviedol izraelský minister pre záležitosti diaspóry Nachman Šai.

Šahid - 136