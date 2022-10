Takto sa robí marketing! Izraelský minister v štýle Jamesa Bonda: Volám sa Izrael, štát Izrael

Vychytal takmer všetko! V približne minútovom videu, ktoré zverejnilo ministerstvo cestovného ruchu, Razvozov popíja Bondovo obľúbené martini a pred zrkadlom si upravuje motýlika na svojom elegantnom obleku. V ňom si následne sebavedomo vykračuje mestami a objavuje izraelské pamiatky. Minister však zašiel ešte ďalej a predviedol aj svoje vyšportované telo, keď vychádzal zo Stredozemného mora rovnako ako Daniel Craig v bondovke Casino Royale.

„Volám sa Izrael. Štát Izrael,“ prepísal Razvozov na twitteri slávnu repliku Jamesa Bonda. „Osobne som chcel pomôcť trhu a reklame Izraela a šíriť krásu našej krajiny po celom svete,“ vysvetlil Joel, ktorý svoju úlohu ministra vníma ako národnú misiu. Povedal tiež, že vznik celého videa financoval z vlastných zdrojov. Podľa izraelských médií je cieľom videa propagovať krajinu v čase slabšieho obdobia v turistickom ruchu, ku ktorému v Izraeli prichádza po lete.

The name is Israel. State of Israel.

