Hádanka len pre pravých fanúšikov motošportu: Čo majú spoločné Vettel, Márquez a Rovanperä?

Dávno pominuli časy, keď majstrovské tituly v F1 či vo vytrvalostných pretekoch získavali päťdesiatnici. V súčasnosti vek šampiónov klesá, o čom svedčí aj jazdec Kalle Rovanperä (22) z Fínska, ktorý zničil konkurenciu v rely a stal sa najmladším majstrom. Prekonal Colina McRea († 39) o päť rokov. Rovnako aj MotoGP je rajónom mladej krvi.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Rally



Kalle Rovanperä



Fín sa stal deň po 22. narodeninách najmladším majstrom sveta v rally v histórii. Pilot Toyoty si titul zabezpečil triumfom na Novom Zélande a po šiestom víťazstve v sezóne. Rovanperä výrazne prekonal doterajší rekord Colina McRaea, ktorý v sezóne 1995 vyhral MS vo veku 27 rokov a 89 dní. K titulu fínskemu supertalentu v tretej sezóne medzi elitou pomohol spolujazdec Jonne Halttunen. Rovanperä vrátil titul do Fínska, no trvalo to poriadne dlho. Naposledy v krajine tisícich jazier oslavovali v roku 2002, keď sa stal šampiónom Marcus Grönholm.

Najstarší majster

Hannu Mikkola získal titul v sezóne 1983 ako 41-ročný.

Formula 1



Sebastian Vettel



Najmladším majstrom sveta v histórii F1 je dodnes Sebastian Vettel, ktorý mal v roku 2010 pri svojom premiérovom triumfe 23 rokov a 134 dní. Ani talentovaný Holanďan Max Verstappen (25), ktorý už získal dva tituly, ho neprekonal a zdá sa, že vzhľadom na výkonnosť jednotlivých tímov a ich jazdecké zloženie ním aj ešte nejaký čas ostane. Vettel začal svoju kariéru v F1 ako testovací jazdec BMW Sauber a debutoval na Veľkej cene USA 2007, kde nahradil zraneného Roberta Kubicu. Počas sezóny prešiel k tímu Toro Rosso a na Veľkej cene Talianska 2008 vyhral preteky, čím sa stal najmladším víťazom v histórii. Rok nato už štartoval za tím Red Bull, kde získal prvý titul majstra sveta. Obhájil ho ešte trikrát, čím sa stal najmladším dvojnásobným, trojnásobným aj štvornásobným majstrom sveta F1.



Najstarší majster

Juan Manuel Fangio vyhral v roku 1957 titul, keď mal 46 rokov, 1 mesiac a 11 dní.

MotoGP



Marc Márquez



Španielsky motocyklový pretekár sa narodil v Katalánsku v Španielsku. V roku 2013 sa stal prvým jazdcom od čias Kennyho Robertsa, ktorý v roku 1978 vyhral v prvej sezóne preteky v najvyššej kubatúre a zároveň sa stal aj najmladším majstrom sveta. Španiel získal titul vo veku 20 rokov a 266 dní. Márquez sa stal po Àlexovi Crivillém a Jorgem Lorenzovi tretím Španielom, ktorý vyhral titul v najprestížnejšej triede a s 59 víťazstvami je doteraz najúspešnejším španielskym jazdcom v MotoGP.

Najstarší majster

Giacomo Agostini získal počas kariéry 15 titulov, posledný dosiahol v 33 rokoch.