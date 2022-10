Práca učiteľky ju nenapĺňala, a tak sa rozhodla pre radikálnu zmenu: Neuveríte, čím sa Lexi živí teraz

Žena zanechala učenie, aby sa mohla venovať kariére v podstatne odlišnom odvetví. Tvrdí, že teraz je jej kariéra lepšia ako kedykoľvek predtým.

Lexi Luna z USA pracuje v priemysle pre dospelých už viac ako šesť rokov. 33-ročná brunetka tvrdí, že jej predošlá kariéra učiteľky nebola podľa jej predstáv. Nielenže si ako učiteľka nedokázala poriadne zarobiť, ale bola odsudzovaná rodičmi svojich študentov. Pre portál Daily Star prezradila: „Zažila som, že rodičia mali stránky na Facebooku, len aby nás (učiteľov) kritizovali."

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Práca učiteľky ju podľa jej slov nikdy nenapĺňala a nemohla si pri nej dovoliť život, aký si predstavovala. To je však už minulosťou! Jej momentálna kariéra ju v tomto smere vôbec neobmedzuje. Lexi tvrdí, že natáča obsah, ktorý je zmyselný a prepojený. „Nie som to bláznivé dievča, ktoré urobí čokoľvek. Môj štýl je veľmi intímny a páči sa mi, že to odzrkadľujú moje scény," priznala brunetka.

Ako sama priznáva nikdy nebola šťastnejšia. Nezaujíma ju, čo si jej živote ostatní ľudia myslia. Priznáva, že robí len to čo skutočne chce robiť. Okrem toho priznala, že táto práca jej umožňuje cestovať a chodiť na dovolenky kedy len chce.

Tmavovláska však priznala aj odvrátenú stránku tohto priemyslu. Lexi musí čeliť neustálej diskriminácii zo strany bánk, sociálnych médií a spoločnosti len kvôli svojmu povolaniu. "Mnoho krajín v Európe sa snaží zablokovať prístup na určité stránky alebo priamo zakázať porno," dodala na záver.