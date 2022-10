Karol III. chce dať preskúmať kosti staré 539 rokov: Vyriešia záhadu zmiznutých princov?

Záhada stará 539 rokov! Karol III. je momentálne jediný, kto ju môže vyriešiť. Môže totiž povoliť preskúmanie pozostatkov, ktoré by mohli patriť dvom princom zmiznutým v roku 1483. Zrejme ich dal zavraždiť ich strýko, aby sa sám stal kráľom.

Kráľ Edward IV. náhle zomrel 9. apríla 1483. Jeho 12-ročný syn sa stal automaticky kráľom Edwardom V. Jeho strýko ho zobral do Londýna pod zámienkou korunovácie. Po ceste však nechal uväzniť princov sprievod a všetkých následne popravil. Mladého Edwarda zavrel v londýnskom Toweri spolu s jeho 10-ročným bratom Richardom.

Strýko presvedčil parlament, aby oboch princov vyhlásil za nelegitímnych dedičov trónu a nechal sa korunovať sám ako kráľ Richard III. Po mladých princoch sa vzápätí zľahla zem a nikto ich už nikdy nevidel. Predpokladá sa, že ich nový kráľ nechal zavraždiť, aby mu nemohli už nikdy konkurovať.

Po rokoch v Toweri vykopali dve detské kostry. Ďalšie dve sa našli na pozemku hradu Windsor. Jeden pár pozostatkov by mohol patriť zmiznutým princom. To by mohli potvrdiť testy DNA. Kosti sú však uložené v kráľovských hrobkách a testy tak musí povoliť panovník. Kráľovná Alžbeta II. to počas svojej vlády rezolútne odmietala. Podľa britských médií je však Karol III. rozhodnutý vyriešiť záhadu raz a navždy a testy DNA dostanú zelenú.

Princovia z Toweru

Následník trónu princ Edward (12) a jeho brat Richard (10) boli synmi anglického kráľa Edwarda IV. Po smrti kráľa v apríli 1483 sa stal ich opatrovateľom jeho brat Richard z Gloucesteru. Ten dal ešte v tom roku chlapcov uväzniť v Toweri, aby sa sám nechal korunovať za kráľa Richarda III.