Žena skutočne prežíva film 50x a stále po prvý raz: Päť rokov sa budí do 13. októbra 2017

Už päť rokov žije ten istý deň. Tínedžerka Caitlin Little (19) zo Severnej Karolíny totiž trpí amnéziou, ktorá jej zabraňuje vytvárať si nové spomienky rovnako, ako to mala herečka Drew Barrymore (47) vo filme 50x a stále po prvý raz.

Každé ráno sa budí s myšlienkou, že je piatok 13. októbra 2017. Môže za to drobná nehoda, ktorá Caitlin navždy zmenila život. Deň predtým, ako sa jej pamäť zasekla, trénovala na cezpoľný beh.Neodpadla, ale jej mama ihneď spozornela, keď sa jej školáčka opýtala, ako si má otvoriť dvere od auta.

Rodičia ju vzali do nemocnice, kde im lekári povedali, že ide iba o otras mozgu. Nanešťastie sa ukázalo, že Caitlin trpí anterográdnou amnéziou, pri ktorej stratila schopnosť vytvárať si nové spomienky a nedokáže si nič zapamätať dlhšie než dvanásť hodín. Podľa Cleveland Clinic môže byť táto amnézia dočasná, dlhodobá alebo trvalá. „Musím byť veľmi organizovaná. Takže mám veľa nálepiek s poznámkami typu ‚poďme urobiť toto,‘ alebo ‚toto je nové‘. Nie je to také ťažké, ako som si predstavovala, že to bez nich bude,“ opísala pre televíziu WGHP Caitlin, ktorej príbeh vyzerá ako vystrihnutý z filmu 50x a stále po prvý raz.

Na rozdiel od jeho predstaviteľky Lucy, ktorú si zahrala Drew Barrymore, však má tínedžerka veľké šťastie. Jej rodičia za päť rokov oslovili 70 lekárov a vyskúšali množstvo terapií. V poslednom roku u nej pozorujú, že sa jej pamäť pomaly vracia. Nedávno dokonca dokázala zabehnúť 5-kilometrové preteky, ktoré by predtým nezvládla, lebo si nemohla zapamätať trasu.