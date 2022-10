Nemecko chce svojim podnikom pomôcť miliardami: Slovenskí zamestnávatelia sa priečia

Porušia Nemci spoločné pravidlá? Slovenským zamestnávateľom sa nepáči, že Berlín chce s vysokými cenami energií pomôcť okrem domácností aj podnikom vrátane veľkých.

To by však mohlo byť porušením jednotných európskych pravidiel o štátnej pomoci. Nemecko chce v najbližších dvoch rokoch investovať do pomoci 200 miliárd eur, z toho 25 miliárd majú dostať veľkopodnikatelia. S vyplácaním pomoci by sa malo začať v januári 2023.

Spoločný princíp EÚ však hovorí, že žiadna krajina nemôže zvýhodňovať svoj priemysel na úkor ostatných. Ostatné členské štáty EÚ preto nemeckú pomoc svojmu priemyslu zrejme napadnú v Bruseli a budú žiadať, aby tento postup preverili príslušné orgány - Európska komisia alebo Súdny dvor EÚ.

Nemecko je najsilnejšou ekonomikou eurozóny a ostatné štáty si nemôžu dovoliť poskytnúť svojim podnikom takú výraznú pomoc. Pre nemecké podniky by to teda mohla byť nedovolená štátna pomoc, ktorá by ich oproti zvyšku Európy zvýhodnila. Európski zamestnávatelia vrátane tých slovenských preto žiadajú jednotný postup na úrovni celej EÚ.