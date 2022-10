Pornohviezda prezradila zákulisie kariéry: Drsná reakcia otca a potom... Tomu nebudete veriť!

Úspešná hviezda filmov pre dospelých Kimmy Granger (27) poodhalila súkromie. Kto by čakal, že otec ju zavrhne či vydedí, mýlil by sa! Nastal pravý opak.

Začiatky herečkinej kariéry neboli jednoduché. Vstupom do pikantného biznisu krátko po dosiahnutí 20 rokov brunetka rodine uštedrila poriadnu ranu. “Pre môjho otca to bolo traumatizujúce. Pýtal sa sám seba, čo spravil vo výchove zle,” vracia sa v čase Kimmy, ktorá s otcom nikdy nemala dobrý vzťah a dodáva, že svojmu otcovi nechcela ublížiť. “Išla som do toho preto, lebo cítim, že je to pre mňa to pravé zamestnanie. Milujem túto prácu,” hovorí kráska pre New York Post.

Ako sa ukázalo, čas bol to, čo jej otec potreboval. Prekvapenie prišlo po tom, čo sa hlava rodiny so životom dcéry zmierila. “Teraz je mojim manažérom. Spravuje všetky moje financie, vedie celé účtovníctvo. Sme tím,” vysvetľuje Kimmy, “ako keby nás porno zblížilo”.