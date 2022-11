Žena chcela vyzerať ako instagramový filter: Minula na to šialené peniaze, skončila v depresiách!

Videla sa skreslene a bola zo seba znechutená. Aby sa cítila lepšie, rozhodla sa konať, no dnes to ľutuje. Premena na instagramový filter nevyšla podľa jej predstáv.

Ako píše denník Daily Star, 34-ročná Kim Booker dostala prvú výplň do pier, keď mala iba 18 rokov. Učiteľke jogy diagnostikovali dysmorfickú poruchu následkom ktorej vidí pokrivenú verziu seba samej a cíti sa znechutená svojím odrazom. „Analyzovala som každú časť mojej tváre, čo je obvyklé telesné dysmorfické nutkanie – naozaj sa nám páči symetria,“ vysvetlila a priznala, že často používala aplikácie na úpravu každej maličkosti na jej tvári, s ktorou nebola spokojná.

Jedného dňa si ale povedala, že práve na to sú odborníci a rozhodla sa vo veľkom začať s estetickými úpravami. Keďže sa však snažila propagovať prirodzený vzhľad, svoje vylepšenia držala v tajnosti. Vo veku 24 rokov súťažila vo fitnes a po tom, čo sa jej znížil telesný tuk, mala pocit, že odrazu vyzerá staro a unavene. V snahe zvýšiť si sebavedomie podstúpila ďalšie vylepšenia, na ktoré dokopy minula neuveriteľných 17-tisíc libier (viac ako 19-tisíc eur).

Akonáhle videla na Instagrame dokonale vytvarovanú tvár Kylie Jenner, začala sa s ňou porovnávať a priviedlo ju to do stavu, že na sebe chcela zmeniť takmer všetko. Dala si výplň do pier, líc, čeľuste, pod oči, do nosa a do mnohých iných vrások. Po jednej injekcii jej dokonca explodovali pery preto, lebo jej telo malo na výplň zlú reakciu. „Bola to jedna z najbolestivejších vecí, aké som kedy zažila,“ uviedla. Chirurg, ktorý jej neskôr po nešťastnom náraze do dverí operoval nos, bol zhrozený množstvom výplne, ktorú v ňom našiel.

Vďaka negatívnym skúsenostiam po čase preto so skrášľovaním prestala a zaprisahala sa, že si nebude upravovať ani svoje fotografie. Len v 33 rokoch upadla Kim do hlbokej depresie po tom, čo si uvedomila, že bez ohľadu na to, čo urobila so svojím telom, nebola šťastná. Momentálne však pracuje pre nadáciu, v rámci ktorej pomáha ľuďom s rovnakou diagnózou. „Začala som preberať zodpovednosť za svoju chorobu, ktorá bola hnacou silou toho, že som chcela byť dokonalá,“ priznala.