Severná Kórea opäť provokuje: Bojové stíhačky v demilitarizovanej zóne

Južná Kórea zaznamenala vo štvrtok neďaleko hraníc so Severnou Kóreou manévre približne desiatich severokórejských bojových lietadiel.

Vyplýva to z vyhlásenia juhokórejskej armády, informuje TASR podľa správy agentúry Jonhap. Zhruba desať severokórejských stíhačiek letelo približne 25 kilometrov severne od demilitarizovanej zóny (DMZ) medzi Severnou a Južnou Kóreou, tvrdí juhokórejská armáda.

Soul uviedol, že v reakcii na túto udalosť uviedol do stavu pohotovosti juhokórejské bojové lietadlá vrátane stíhačiek F-35, keďže severokórejské bojové lietadlá prekročili líniu, ktorá spúšťa automatickú reakciu z juhu. Letectvo KĽDR manévrovalo neďaleko DMZ tento týždeň už druhýkrát, píše Jonhap. Severná Kórea následne odpálila balistickú raketu krátkeho doletu do Východného mora (známe aj ako Japonské more), oznámila juhokórejská armáda.

KĽDR v stredu odpálila dve rakety s plochou dráhou letu za prítomnosti severokórejského vodcu Kim Čong-un. Ten uviedol, že s testami rakiet je spokojný a zdôraznil, že ich odpálenie je ďalším jasným varovaním pre "nepriateľov".