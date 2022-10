Najflexibilnejšie dievča sveta stanovilo nový Guinnessov rekord: Toto nechápu ani lekári!

Ľavou-zadnou, aj s nohami za hlavou! Britka Liberty Barros (14) je najohybnejším dievčaťom na svete. Nadanej školáčke sa najnovšie podarilo stanoviť nový svetový rekord v počte opakovaní záklonov. A to kedysi mala podľa vlastných slov s gymnastikou veľký problém.

Fotogaléria 3 fotiek v galérii

Najnovšiu výzvu, s ktorou sa Liberty musela popasovať, pre ňu vymyslel tím z Guinnessovej knihy rekordov. Držiteľka titulu najflexibilnejšieho dievčaťa sa tak z drepu musela zložiť dozadu, aby sa jej rebrá dotkli zeme. Za tridsať sekúnd dokončila 11 a pol opakovaní.

Údajne ide o najťažší ohyb chrbta na svete, ktorý teraz dostal pomenovanie Liberty Low Down po tínedžerke. Pre skúsenú Liberty, ktorá s cirkusmi cestuje po celom svete, to nebol žiaden problém.

Ako však sama tvrdí, v minulosti sa domnievala, že na gymnastiku nemá vôbec talent. Všetko sa zmenilo, keď si ako desaťročná pozrela videoklip k piesni Umbrella od speváčky Rihanny.

„Snažila som sa napodobniť jej pohyb a ohla som svoje telo do úplného záklonu,“ uviedla Liberty. Vďaka pravidelným tréningom teraz dokáže svoju chrbticu ohnúť tak, že bežný človek by sa pri tom dokaličil. „Je šialené, čo môže robiť. Lekári nevedia, prečo to dokáže,“ uzavrel jej otec Raam.

Liberty Barros