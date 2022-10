Takmer prišiel o život! Chlapčeka zachránil pes: Zásadnú vec si všimol skôr ako rodičia

Thomas French (7) je diabetik. 1. októbra sučka Poppy spozorovala, že sa s dieťaťom niečo deje, okamžite na to upozornila rodičov. Tí zasiahli skôr, ako chlapec upadol do hypoglykemického šoku. Avšak, bez štvornohého chlpáča by mohla mať udalosť smutný koniec.