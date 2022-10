Nejeden umelec pri tomto pohľade zaplače: Nad tým, čo výtvarník spravil so svojimi dielami, budete krútiť hlavou

Britský výtvarný umelec Damien Hirst (57) opäť raz šokoval verejnosť!

Provokatér medzi najznámejšími umelcami súčasnosti totiž spálil svoje maľby pred zrakmi ich majiteľov vo svojej londýnskej galérii. Desaťtisíc malieb farebných bodiek vytvoril ešte v roku 2016 pod spoločným názvom Mena. Keď ich v júli 2021 previedol do digitálnej podoby, dal zberateľom, ktorí si jeho diela kúpili, na výber.

Buď by si digitálnu podobu v hodnote 2-tisíc eur za kus ponechali, alebo by ju vymenili za fyzické dielo. Prvú možnosť si zvolilo 4 851 osôb, na čo ich umelec vopred upozornil, že ich fyzické verzie budú následne spálené. Hirst osobne začal s pálením už tento týždeň. „Je to dobrý pocit, lepší, ako som čakal,“ opísal umelec.