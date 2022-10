Žena porodila doma na gauči s dvomi tabletkami v tele: Zarážajúce, ako ju odbila nemocnica

Pre väčšinu žien je pôrod bolestivým, no zároveň magickým zážitkom, na ktorý spomínajú do konca života. Britka Eilish McKinney však príchod svojho dieťaťa označila za nočnú moru.

Ako uvádza The Sun, pri príchode do nemocnice v Peterborough City jej totiž lekári oznámili, že pre ňu nemajú miesto. Povedali jej, že má ísť do nemocnice Leicester Hospital, ktorá je od domu dvojnásobnej matky vzdialená hodiny jazdy autom.

"V tom okamihu som sa nikdy v živote necítila tak zle. Prechádzala mnou úplná panika," uviedla pri spomienke na udalosti z 20. septembra Eilish pre BBC. S pribúdajúcim časom a „veľkou snahou netlačiť“ sa Eilish rozhodla porodiť na sedačke v obývačke po boku svojho partnera Toma Blackmana.

"Moje dieťa sa skutočne narodí doma. Toto je moja najhoršia nočná mora," hovorila si v tom čase mamička. Hoci Tom privolal záchranárov, novorodenca nakoniec porodili sami. Uprostred chaosu, ktorý nastal u nich doma, Eilish kontrolovala dýchanie narodeného dieťatka, zatiaľ čo Tom zúfalo kontroloval, či jeho žena nadmerne nekrváca.