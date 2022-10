Žena dostala popod dvere odkaz od susedov: Takmer sa prepadla od hanby pod zem!

Bývanie v panelovom dome veľakrát nie je zrovna výhrou. Táto žena sa o tom presvedčila veľmi zahanbujúcim spôsobom.

Ako píše portál The Mirror, žena menom Kimmi zažila moment maximálnej trápnosti po tom, čo sa jej susedia rozhodli prezradiť, že steny zrejme nie sú také hrubé, ako si myslí. Jedného dňa si totiž doma všimla odkaz, ktorý jej susedia zasunuli popod dvere až k nej do bytu. Nečakala však, že na odtrhnutom papieriku bude ručne písaný odkaz, ktorý je venovaný „žene, ktorá má extrémne hlasné orgazmy“.

„Aj keď sme za vás veľmi šťastní, mohli by ste, prosím, zavrieť okno a možno myslieť na svojich susedov,“ stálo v liste, ktorý žene zanechali zúfalí susedia, ktorých už nebavilo neustále počúvať hlasité zvuky priamo z jej spálne. Kimmi sa musela po tomto zistení ešte dlho červenať lebo priznala, že sa odvtedy susedom snaží všemožne vyhýbať.

Modelka OnlyFans dokonca priznala, že odkaz ju vzal až natoľko, že nachvíľu premýšľala aj o presťahovaní sa, keďže po tomto incidente už neznesie pohľad na svojich susedov. „Musím sa presťahovať. Toto bolo poslané cez moje dvere,“ napísala do videa, ktoré pridala na sociálnu sieť TikTok, kde si zakrývala od prekvapenia ústa.

Ľudia v komentároch boli uštipační a na celej situácii sa skôr zasmiali. „Zarámoval by som to a zavesil by som to blízko predných dverí. S mojím bývalým sme mali susedov, ktorí nám jednu noc tlieskali a povzbudzovali nás. Bolo to zaujímavé,“ priznal sa so svojou skúsenosťou jeden z používateľov.