Míňate počas sprchovania zbytočne veľa vody? Tip, vďaka ktorému znížite náklady na energie!

Veľa z nás hľadá často spôsoby, ako najlepšie by sme mohli doma ušetriť. A aj keď sa môže zdať, že umývanie nie je zrovna vec, pri ktorej sa to dá, opak je pravdou.

Ako informuje portál The Sun, jeden používateľ sociálnej siete TikTok zdieľal užitočný tip, ako skrátiť čas strávený v sprche na minimum a znížiť tak účet za energie. „Najkratší spôsob, ako sa osprchovať? Určité miesta si pred vstupom do sprchy namydlite. Stačí použiť sprchu na minútu alebo menej, aby ste to všetko zmyli,“ radí vo videu a zdôrazňuje, že skutočne stačí len menej ako minúta.

Okrem ľudí, ktorí tento nápad chválili, sa však našlo aj veľké množstvo komentujúcich, ktorí vyjadrili v súvislosti s týmto zlepšovákom skôr negatívny postoj. „Budem sedieť v tme a mrznúť predtým, ako sa vzdám svojich 10-minútových horúcich spŕch a napenenia sa v lahodných vôňach,“ stálo v jednom z komentárov.

„Je to čas iba pre mňa. Nedokážem to,“ ohradil sa ďalší. „Potrebujem aspoň pol hodinu ráno na to, aby som premýšľal o svojich životných rozhodnutiach a o tom, čo ľutujem, zatiaľ čo na mňa bude tiecť horúca voda,“ protestoval jeden z používateľov.

V iných komentároch zasa pribudli aj ďalšie rady, ako v sprche tráviť čas oveľa kratšie ako zvyčajne, napríklad začať sa umývať studenou vodou. „Začnite znižovať teplotu. Zvyknete si. Rovnako ako pri studených kúpeľoch, robím to už roky, len si sadnem do vane a otočím kohútikom. Zatiaľ čo sa naplní, tak sa tomu prispôsobím. Potom sa poriadne vydrhnite uterákom, aby ste sa zahriali,“ vysvetlil jeden z používateľov a ďalší dodal, že robí to isté, pretože to má aj mnoho zdravotných výhod.