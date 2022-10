Manželia natáčali dokument a potom sa to stalo: Odporné, čo s nimi spravili!

Medzinárodne uznávaní botanici hľadali v Južnej Afrike semená vzácnych rastlín. Táto cesta sa však pre nich neskončila ani zďaleka dobre.

Ako informuje portál The Mirror, Rachel a Rodney Saundersovci boli súčasťou televízneho rozhovoru s moderátorom BBC menom Nick Bailey, s ktorým natáčali epizódu jedného známeho záhradkárskeho seriálu. Starší pár prehľadával celých šesť mesiacov divoké hory a lesy v horskom regióne Drakensberg, kde sa pokúšali nájsť vzácne semená kvetov gladiol.

Moderátor a producent si spravili práve počas tohto natáčania s manželmi Saundersovými fotografiu, ktorú hneď zverejnili na svojich účtoch na Twitteri. Práve tieto snímky sú však posledné, na ktorých je starší manželský pár ešte nažive, keďže krátko na to im cestu skrížili brutálni vrahovia. Manželov najskôr dobili na smrť, potom ich uložili do spacích vakov a hodili do rieky zamorenej aligátormi.

Rachel a Rodney pred smrťou informovali, že mieria do jednej lesnej rezervácie, no odvtedy od nich už nikto nepočul. Týždeň na to sa ale potvrdili najhoršie obavy – v rieke Tugela sa našlo telo 74-ročného Rodneyho, ktoré bolo krokodílmi natoľko zdeformované, že jeho identifikácia trvala ďalších niekoľko týždňov.

Vyšetrovatelia odhalili, že ich vrahovia boli do istej miery pravdepodobne motivovaní radikálnymi ideológiami. Polícia z tohto činu obvinila 39-ročného muža, jeho 28-ročnú manželku a ich 35-ročného nájomníka, no všetci vinu popreli. V kabelke obvinenej ženy sa však našli potvrdenky o veciach, ktoré mala zakúpiť z platobnej karty zosnulej pani Saundersovej a v mobile jej manžela zasa textové správy, ktoré sa týkali zosnulého páru, ktorý v nich označil za cieľ.