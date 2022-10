NASA dnes oznámi novinky z misie DART: Jej úspech by znamenal veľký krok pre budúcnosť!

Americká vesmírna agentúra NASA dnes večer o 20.00 h SELČ oznámi prvé výsledky misie planetárnej obrany DART, teda či a ako sa sonde DART podarilo nárazom zmeniť dráhu asteroidu Dimorphos.

Sonda do asteroidu narazila asi 11 miliónov kilometrov od Zeme rýchlosťou vyše 20.000 kilometrov za hodinu 27. septembra. Odvtedy vedci po celom svete vrátane Česka vyhodnocovali výsledky podujatia.

"Je to prvýkrát, čo sme sa pokúsili úmyselne zmeniť dráhu iného objektu v našej slnečnej sústave," povedala stanici BBC planetologička Emily Lakdawallová." Hoci Dimorphos pre nás nepredstavuje žiadnu hrozbu, (misie) nám umožnia zistiť, ako by sme mohli odvrátiť civilizačnú hrozbu, ak by sme v budúcnosti nejakú odhalili," dodala.

Asteroid Dimorphos, ktorý je mesiacom planétky Didymos, odhalil v roku 2003 česko-americký tím vedený astronómom Petrom Pravcom, ktorý pracuje na observatóriu v Ondřejove. Pravec na misii DART s NASA spolupracuje s tímom českých vedcov, ktorí vyhodnocujú fotometrické dáta po zrážke sondy s asteroidom.

Dimorphos okolo svojej planétky pred kolíziou obiehal raz za 11 hodín a 55 minút. Vedci dúfajú, že náraz spôsobí vychýlenie telesa z jeho trajektórie a následné skrátenie doby obehu až o desať minút. Ako dolný limit NASA stanovila 73 sekúnd. "Ale to by muselo byť niečo úplne zlé, aby to bolo takto málo. To pravdepodobne bude podstatne viac," povedal ČTK Pravec. "Merania budú prebiehať do marca a potom na jar, keď vyhodnotíme kompletné dáta, budeme mať veľa presne určenú zmenu tej periódy," doplnil astronóm.