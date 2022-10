Škótsko túži po nezávislosti: Premiérka prezradila, kedy by sa malo konať referendum

Škótska premiérka Nicola Sturgeonová v pondelok vyjadrila odhodlanie usporiadať ďalšie referendum o nezávislosti Škótska.

V prejave kritizovala britskú vládu i premiérku Liz Trussovú. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC. Sturgeonová vystúpila s prejavom na zjazde svojej Škótskej národnej strany (SNP) v Aberdeene. Pripomenula, že Najvyšší súd Spojeného kráľovstva v utorok začne posudzovať, či môže škótsky parlament na základe súčasných zákonov schváliť referendum o nezávislosti bez súhlasu britského parlamentu v Londýne. "Ak súd rozhodne tak, ako dúfame, referendum o nezávislosti bude 19. októbra budúceho roka," povedala a dodala, že bude rešpektovať aj rozhodnutie súdu v neprospech referenda. V takom prípade však podľa jej slov bude potrebné buď nechať o nezávislosti rozhodovať ľudí vo voľbách, alebo sa vzdať snáh o škótsku nezávislosť.

Škótsko podľa premiérkiných slov bude schopné existovať ako úspešná nezávislá krajina. Dodala, že odchod Británie z EÚ (brexit) bol voči Škótsku zavedený proti jeho vôli a spôsobil mu reálne a trvalé škody. Celkovo 62 percent škótskych voličov v referende o brexite v roku 2016 hlasovalo za zotrvanie Británie v EÚ.

Referendum o nezávislosti sa v Škótsku konalo na jeseň 2014. Škóti sa vtedy vyjadrili proti nezávislosti v pomere 55 k 45 percentám. Sturgeonová kritizovala vládu vo Westminsteri, ktorá podľa jej slov zaviedla tvrdé úsporné opatrenia a uvrhla státisíce ľudí do chudoby. "To nie je sila a stabilita, je to chaos a katastrofa," povedala. Takisto kritizovala britskú vládnucu Konzervatívnu stranu a premiérku Liz Trussovú. "Toryovcom (konzervatívci) trvalo tri roky, kým zistili, že (bývalý premiér) Boris Johnson je pohroma. S Liz Trussovou im to trvalo len tri týždne", povedala. Sturgeonová podľa BBC Trussovú obvinila, že svojím rozhodnutím požičať si miliardy libier na pokrytie daňových úľav pre bohatých spôsobila zmätok na trhoch.