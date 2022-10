Erotická párty v domove pre seniorov sa dramaticky zvrhla: Po tanci so striptérmi boj o život!

To musel byť priam pekelný tanec! Seniorka z kolumbijského domova pre seniorov dostala totiž infarkt počas tancovania s trojicou polonahých striptérov. Či?

A že zábava v domove dôchodcov vymrela! Kolumbijská influencerka Nadia Cartagena zorganizovala pre rezidentov domova párty so striptérmi, z ktorej video zverejnila na instagrame. Po príchode striptérov a striptérok šiel všetok ostych u seniorov bokom a tance polonahých umelcov si nadšene užívali. No pre dôchodkyňu v bielo-modrých šatách bolo toho vzrušenia zrejme príliš. Pri tanci s tromi mužmi sa chytila za hruď a začala padať na zem. Zo striptérov sa razom stali pohotoví záchranári, ktorí žene pomáhali až do príchodu zdravotníkov.

„Zorganizovala som erotickú párty pre starších dospelých a poriadne som sa vydesila. Nečakala som, že sa stane, čo sa stalo, a pravdou je, že sa veľmi ospravedlňujem. Chcela som, aby sa len zabavili,“ napísala Nadia na sociálnej sieti. Podľa slov jej sledovateľov však bolo video cez čiaru. Ako však neskôr Nadia vysvetlila denníku El Universal, šlo o vopred naplánovanú akciu, ktorou chcela prilákať pozornosť starostu a poukázať na problémy seniorov v domove.