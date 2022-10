Pád lietadla, v ktorom zahynuli aj 3 Slováci: Dočkajú sa pozostalí konečne spravodlivosti?!

V Paríži sa po dlhých 13 rokoch začal súd so spoločnosťami Air France a Airbus v prípade pádu letu AF447 do Atlantického oceánu. Zahynulo vtedy 228 ľudí vrátane troch Slovákov.

Airbus A330 letel z Ria de Janeiro do Paríža, keď sa 1. júna 2009 v búrke zrútil do Atlantického oceánu. Vyšetrovanie ukázalo, že chybné prístroje prestali posádke ukazovať rýchlosť. Kapitán v tom čase odpočíval a dvaja piloti v kokpite spanikárili a zle zareagovali. Lietadlo začalo padať. Keď sa kapitán vrátil do kokpitu, bolo už neskoro.

Napriek tomu, že vyšetrovanie preukázalo, že pád spôsobil technický problém Airbusu a chyba pilotov Air France, sudca prípad v auguste 2019 zmietol zo stola. Skupina zastupujúca pozostalých po obetiach sa však nevzdávala. Vlani odvolací súd v Paríži zvrátil pôvodné rozhodnutia. V pondelok sa tak začal súd s obomi spoločnosťami za „nedbanlivosť a nezodpovednosť, ktoré viedli k zabitiu“.

Na palube boli aj traja občania SR - bývalý starosta Daniel Benčat († 55) z Kozároviec, jeho priateľ z tej istej obce, podnikateľ Michal Hudec († 53) a Arnold Gergély († 33) z Ipeľských Úľan, bývalý ochrankár slovenského úradu pre ochranu ústavných činiteľov a zamestnanec letiska v Dubline. Ich telá sa podarilo francúzskym úradom identifikovať až v novembri 2011.