Že starí ľudia si chcú pred smrťou splniť sny? Je dokázaný úplný opak! Prečo je to tak

Psychológovia z Chicaga tvrdia, že všeobecná domnienka, že si ľudia na starobe radi plnia sny a pred smrťou chcú vyskúšať všetko, čo počas života nestihli, je nezmysel.

Z rozsiahlych prieskumov v starnúcej populácii totiž vyplýva opak. Čím sú ľudia starší a čím viac pociťujú blízkosť smrti, tým skôr netúžia po novinkách a nepoznanom. Samozrejme existujú výnimky, ale absolútna väčšina ľudí, ktorí sa blížia k momentu smrti, sa radšej uchyľuje k starému overenému a novoty poznávať nechce.



Vyplýva to z rozsiahleho výskumu, ktorý bol publikovaný v odbornom časopise Journal of Personality and Social Psychology.

„Naše zistenie odhaľuje nuansy toho, čo ľudia naozaj myslia tým, keď hovoria, že v starobe skončia na vysokej úrovni. Koniec života má tendenciu prinútiť ľudí, aby premýšľali o tom, čo je pre nich osobne dôležité. Ľudia radi končia veci na zmysluplnej úrovni, pretože to im umožňuje psychologicky všetko uzavrieť, a vo väčšine prípadov majú staré obľúbené veci tendenciu byť zmysluplnejšie ako vzrušujúce novosti,“ uvádza k výsledkom štúdie jeden z autorov doktor Yuji Katsumata Winet z University of Chicago.