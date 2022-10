Nič roztomilejšie dnes neuvidíte! Najmenší kôň na svete Pumuckel: Mini poník má len 50 centimetrov

Dobrého veľa nenarastie! Presvedčila sa o tom i Carola Weidemann (58), ktorá je hrdou majiteľkou zrejme najmenšieho koňa na svete. Trojročný shetlandský poník menom Pumuckel totiž meria v kohútiku iba 50 centimetrov.

Pumuckel sa k svojej paničke dostal pred tromi rokmi. Odvtedy s Carolou žije na jej farme v nemeckom Breckerfelde. „Má taký skvelý charakter, je neskutočne milý a behá tak rýchlo, ako tie veľké,“ uviedla Weidemann pre portál Bild.de. Shetlandský poník je druh koňa pochádzajúci zo Shetlandských ostrovov a spravidla meria len niečo vyše metra. Za nízky vzrast Pumuckla však môže génový defekt porovnateľný s nízkym vzrastom u ľudí. To však neznamená, že nemôže dosiahnuť veľké veci.

Pumuckel má totiž za sebou výcvik terapeutického koňa, vďaka čomu môže robiť radosť seniorom v domovoch pre dôchodcov a pracovať s deťmi na farme. Tie si predovšetkým nevedia vynachváliť jeho jemnú srsť. S jeho výškou 50 centimetrov sa mu podarilo prekonať doteraz najmenšieho koňa menom Bombel, ktorý meria 56,7 centimetra. V Guinnessovej knihe rekordov by ste však Pumuckla hľadali márne. Na to, aby ho do nej mohla Carola zapísať, musia ešte rok počkať. Do knihy rekordov sú totiž povolené zápisy zvierat len od štyroch rokov.