Putin označil výbuch na Kerčskom moste za teroristický čin: Prezradil aj vinníka

Za sobotňajšou explóziou na Kerčskom moste je podľa ruského prezidenta Vladimira Putina ukrajinská tajná služba. Prezident, ktorého citovala agentúra RIA Novosti, dnes výbuch označil za teroristický čin.

Rusko doteraz zodpovednosť Ukrajine oficiálne neprisúdilo. Podľa ruského protiteroristického výboru oheň na moste, ktorý spája Rusko s ukrajinským Krymským polostrovom anektovaným v roku 2014, spôsobil výbuch bomby nastraženej v aute.

Po výbuchu sa zrútila časť vozovky a začali horieť cisterny na železničnej časti mosta. O život prišli tri osoby. Tento most sa doposiaľ využíval na prepravu ruských vojakov a vojenských zásob na Krym a odtiaľ do ďalších častí južnej Ukrajiny.

"Niet pochýb. Je to teroristický čin, ktorého cieľom bolo zničiť kritickú civilnú infraštruktúru v Ruskej federácii," povedal Putin na videu zverejnenom na kremeľskom účte na telegrame. "Vymysleli to, vykonali a objednali ukrajinské tajné služby," dodal. Svoj názor na sobotňajší výbuch povedal na dnešnom rokovaní so šéfom vyšetrovacieho výboru Alexandrom Bastrykinom.

"Zistili sme trasu toho kamióna. Je to Bulharsko, Gruzínsko, Arménsko, Severné Osetsko, Krasnodar. Zistili sme prepravcu a bolo možné identifikovať podozrivých medzi tými, ktorí mohli teroristický útok pripraviť, "povedal Bastrykin.