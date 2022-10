Nemeníte si často spodnú bielizeň? Pozor, toto všetko vám môže hroziť!

Ak už je vaším dôvodom to, že chcete znížiť náklady na pranie či šetriť čas alebo prírodu, menej častá výmena bielizne nie je práve šťastným rozhodnutím. Môžete si tak ľahko spôsobiť zdravotné problémy.

Ako informuje portál The Sun, tento zlozvyk je u ľudí oveľa bežnejší, ako by ste si mohli myslieť. Prieskum odhalil, že pre mnoho žien nie je samozrejmé, aby si spodnú bielizeň menili každý deň, pričom niektoré chodia v rovnakej spodnej bielizni aj viac ako tri dni. Viacero žien nosí tie isté nohavičky po celom dni aj do postele a niektoré si nevymieňajú spodné prádlo ani len po cvičení.

Menej častej výmeny spodnej bielizne by ste sa však mali rozhodne vyvarovať, keďže práve špinavá bielizeň je ideálnym prostredím pre množenie nepríjemných baktérií. Odborníci radia, aby ste si spodnú bielizeň menili každý jeden deň a na noc si ju vyzliekali. „Tí, ktorí nosia spodnú bielizeň do postele, potenciálne zvyšujú riziko aftov, vaginitídy a bakteriálnej vaginózy,“ varuje biochemička menom Elle Macleman.

Medzi ďalšie zdravotné riziká, ktoré môže spôsobiť práve nesprávna hygiena vašej spodnej bielizne môžu patriť aj rôzne infekcie, podráždenia, abnormálny výtok či kožné praskliny. Ďalšou nepríjemnosťou je aj kvasinková infekcia, ktorej súčasťou je extrémne svrbivá a niekedy až bolestivá vyrážka okolo vulvy. Jej vzniku sa dá zabrániť tým, že keď si už na seba dáte spodné prádlo, malo by byť bavlnené a spať by ste mali vo voľnom oblečení.

Bakteriálna vaginóza je zase infekcia, ktorá spôsobuje silný rybí zápach a jej príčinou je práve zlá hygiena. Dobrou voľbou však nie sú ani parfumované čistiace prostriedky, keďže tie narúšajú rovnováhu baktérií vo vagíne.

„Ak si nebudete meniť spodnú bielizeň každý deň, začnú sa vám hromadiť baktérie ako Escherichia coli, stafylokok, streptokok a mnoho ďalších, ktoré sú úplne normálne a užitočné, ak zostanú na požadovanej úrovni,“ dodala biochemička.