Čo môže prezradiť umiestnenie tuku na našom tele? Na tieto ochorenia môžete byť náchylnejší!

Asi je všetkým jasné, že príliš veľké množstvo tuku na našom tele nie je pre naše zdravie vôbec dobré. Podľa novej štúdie by ste sa však okrem samotného množstva tuku mali zamerať hlavne na jeho umiestnenie.

Všeobecná lekárka Sarah Garsed vysvetľuje, že tuk sa delí na dva druhy – podkožný a viscerálny. Píše o tom The Sun. Kým v prvom prípade ide o tzv. bezpečný tuk, ktorý sa nachádza pod kožou a je o to ľahšie sa ho zbaviť, v druhom prípade ide o nebezpečný tuk, ktorý je uložený hlbšie v tele a je pre nás toxický. Mali by sme na sebe teda sledovať, v akých častiach nášho tela sa tuk nachádza a čo všetko nám tak telo vie naznačiť.

Ak vás napríklad trápi veľké množstvo tuku na krku a tvári, môže to byť znakom toho, že vám hrozí srdcové ochorenie. Štúdia v USA zistila, že čím väčší je váš krk, tým je pravdepodobnejšie, že budete mať vysoké hladiny zlého cholesterolu.

„Tuk na krku môže tiež vyvíjať tlak na hlavné dýchacie cesty, čo ľuďom sťažuje dýchanie. To môže byť obzvlášť zlé v noci, pričom niektorí pacienti majú problémy s dýchaním, čím sa zvyšuje riziko spánkového apnoe, mŕtvice a depresie, nehovoriac o tom, že preto môžu veľmi hlasno chrápať,“ priblížila.

Zväčšenie prsníkov spôsobené ukladaním tuku je pre ženy aj mužov varovným signálom pre budúce riziko rakoviny. „Tieto extra tukové bunky v prsníkoch môžu tiež spustiť zápal v tele, ktorý môže prispieť k rakovine,“ vysvetlila doktorka.

Priberanie tuku na hornej časti rúk je zasa znakom prebytočného tuku v celom tele a signálom, že by ste mali vážne uvažovať o chudnutí. „Byť obézny zvyšuje vaše šance na depresiu, srdcový infarkt, cukrovku 2. typu, mŕtvicu, bolesti kĺbov, srdcové choroby, rakovinu a skorú smrť, takže toto je varovný signál, aby ste sa pokúsili zmeniť svoj životný štýl,“ uviedla.