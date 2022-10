Kerčský most z Krymu do Ruska zachvátil silný požiar: Jeho časť sa zrútila priamo do mora

Objavili sa aj zábery, ktoré majú zachytávať zrútenie časti vedľajšieho cestného mosta. Premávku na dôležitej dopravnej spojnici zastavili. TASR informácie prevzala od denníka The Guardian a agentúr AFP, AP a Reuters.

Zábery mosta zverejnené na sociálnych sieťach ukazujú horiaci vlak, z ktorého stúpa čierny dym. Svedkovia hovorili o explózii okolo 6.00 h miestneho času (5.00 h SELČ), ktorú bolo počuť do vzdialenosti niekoľkých kilometrov.

According to data of the russian mass media, "the tank with fuel is on fire."#Crimea #CrimeanBridge pic.twitter.com/krJMi8vthB