Víťazi súťaže najlepších fotografií počasia: Nádhera! Zábery ako z rozprávky

Búrka Eunice. Tak sa volá víťazná snímka zo súťaže najlepších fotografií počasia. Zobrazuje obrovskú stenu vody, ktorá sa valí cez kamenné hrádze anglického prístavu Newhaven, s majákom v pozadí. Jej autorom je Christopher Ison.

Eunice zasiahla Britániu vo februári tohto roka. Christopher si pozrel predpoveď a zistil, že búrka na pobrežie udrie presne v okamihu najvyššieho prílivu. To sľubovalo dramatické zábery, a tak sa vybral hľadať vhodné miesto na fotenie.

„Prišiel som tam relatívne skoro a pri prístavnej hrádzi už bolo množstvo fotografov premočených do nitky. Vybral som sa teda hľadať chránené miesto trochu ďalej od pobrežia,“ hovorí Christopher. Príprava sa vyplatila a výsledkom je cena Weather Photographer of the Year.

Do súťaže sa prihlásilo veľa fotografov z celého sveta. Cenu verejnosti získal Jamie Russel za snímkuJamie prišiel na miesto, keď sa búrka končila, no ešte pršalo. Na obzore sa zjavila dúha. Jamie nechcel, aby mu tento moment unikol, a tak neváhal a okamžite vošiel úplne oblečený po pás do vody, aby scenériu zachytil čo najlepšie. Táto obetavosť priniesla ovocie v súťaži.