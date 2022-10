Ženu roky týral a zneužíval jej nevlastný otec: Myslela si, že tak žijú všetci! Príbeh, z ktorého mrazí

Obeť sexuálneho zneužívania, ktorú týral jej nevlastný otec, prehovorila o tom, ako dostala nálepku „dievča, ktoré spalo so svojím nevlastným otcom“.

Teraz už 20-ročná Kyra Iveyová má právo na doživotnú anonymitu, ale statočne sa ho vzdala, aby bola oporou ostatným obetiam sexuálneho zneužívania. Keď mala šesť alebo sedem rokov, jej matka sa nasťahovala do rodinného domu spolu s jej priateľom Scottom Taylorom.

Celé detstvo Kyru ovládal a vystavoval násiliu, píše Daily Mail. V 14-tich rokoch na ňu zaútočil bejzbalovou pálkou. Vyhrážal sa jej, že ak prehovorí, matke povie, že spadla z koňa.

Do tuhého išlo, keď mala Kyra 16 rokov. „Prišlo to do bodu, keď som so sexom súhlasila. Nie preto, že som to chcela, ale preto, že to bolo ľahšie. Zviazal ma, bil a natáčal. Mama nikdy nič netušila, pri nej taký nebol. Boli šťastná rodina a mali spolu dieťa. Dnes za to cíti veľkú vinu,“ opísala. Taylor ju dokonca obral o panenstvo.

„Bola som taká mladá, že som nepoznala nič iné. Myslela som si, že je to normálne a také majú byť vzťahy. Pamätám si, ako som chodila do školy a myslela som si, že je zvláštne, že moji priatelia nemajú sex, ale keď som bola staršia, uvedomila som si, že niečo nie je v poriadku,“ doplnila. V tom období sa jej Taylor vyhrážal zabitím rodiny.