Na známy denník podávajú žalobu! Princ Harry či spevák Elton John ho obviňujú z bezohľadného činu

Britský princ Harry, spevák Elton John a ďalšie osobnosti podali žalobu na vydavateľa bulvárneho denníka Daily Mail, a to kvôli odpočúvaniu telefónnych hovorov a ďalšiemu "hrubému narušovaniu súkromia", informovala vo štvrtok BBC. Vydavateľstvo Associated Newspapers obvinenia dôrazne odmietlo.

Za žalobou stojí aj anglická herečka Elizabeth Hurley, filmár a Johnov manžel David Furnish alebo Doreen Lawrence, matka černošského mladíka Stephena Lawrence, ktorý bol zavraždený pri rasisticky motivovanom útoku v roku 1993.

Podľa advokátskej kancelárie, ktorá časť skupiny zastupuje, jej klienti našli "veľmi znepokojujúce dôkazy" o narušovaní súkromia. To podľa právnikov zahŕňalo umiestnenie odpočúvacích zariadení v autách a domoch, živé odpočúvanie telefónnych hovorov, podplácanie policajtov výmenou za citlivé údaje alebo pokusy vydávať sa za poškodené osoby za účelom získania lekárskych záznamov.

"Úplne a jednoznačne odmietame toto absurdné ohováranie, ktoré zrejme nie je ničím iným, než vopred plánovaným a zinscenovaným pokusom zatiahnuť tituly Mail do škandálu, ktorý sa týka až 30 rokov starých článkov," uviedol hovorca vydavateľstva. Žalujúci podľa neho nemajú pre svoje tvrdenia žiadne vierohodné dôkazy.

Agentúra Reuters pripomenula kauzu bulvárneho nedeľníka News of the World (NoW). Ten prestal vychádzať v roku 2011 v súvislosti s odpočúvaním, ktoré sa okrem iného dotkli aj britskej kráľovskej rodiny. Vtedy najpredávanejší britský titul podľa súdu špehoval nielen politikov a celebrity, ale aj pozostalých po obetiach teroristických útokov či neplnoletých obetí zločinov. Okrem iného vyšlo najavo, že novinári v túžbe po senzáciách odpočúvali aj hlasovú schránku uneseného a neskôr zavraždeného dievčaťa Milly Dowlerovej.