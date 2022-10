Prevalí sa zneužívanie? Princ Andrew ešte nevyhral: Ak Epsteinova priateľka zaspieva, je to jeho koniec

Vyhraté ešte vôbec nemá! Ak sa bývalá prominentka a odsúdená sexuálna delikventka Ghislaine Maxwell (60) rozhodne zaspievať, aby si skrátila svoj 20-ročný pobyt za mrežami, môže bývalému kamošovi princovi Andrewovi (62) poriadne zavariť.

Ak prehovorí, je koniec. Hrozbu pre titulov zbaveného princa Andrewa ešte stále predstavuje jeho bývalá priateľka Ghislaine Maxwell.

V júni ju súd poslal na dvadsať rokov za mreže po tom, ako ju uznal za vinnú z napomáhania odsúdenému pedofilovi a finančníkovi Jeffreymu Epsteinovi († 66) pri dohadzovaní neplnoletých dievčat bohatým klientom, aby ich sexuálne zneužívali. Svoj trest si teraz odpykáva vo federálnej väznici s nízkym stupňom stráženia v meste Tallahassee na Floride.

Ako však v novom dokumente s názvom Princ Andrew: Vyhnaný odhalil právnik Spencer Kuvin, zastupujúci deväť Epsteinových obetí, Maxwell by sa mohla pokúšať o zníženie trestu. „Je to skutočne osoba, ktorá má všetky tajomstvá,“ uviedol Kuvin.

Na spoluprácu s prokuratúrou má čas do júna 2023. V tejto lehote jej ešte môžu znížiť trest. V prípade, že by prehovorila, na svetlo by sa dostali ďalšie odhalenia o Epsteinových zverstvách, z ktorých ako jeho dlhoročný priateľ ťažil aj samotný princ Andrew. Toho už obvinila Američanka Virginia Giuffre, no s ňou sa mimosúdne dohodol.