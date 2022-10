Krvavé besnenie v thajskej škôlke: Masaker má na svedomí bývalý policajt, povraždil desiatky detí

Nepochopiteľný čin v Thajsku! Bývalý muž zákona tam zastrelil 38 ľudí. Väčšinu obetí tvorili maličké deti v škôlke. Niektoré povraždil, keď pokojne spali.

Napokon vrah vzal život aj svojej rodine a sebe. Panya Kamrab († 34) bol podplukovníkom thajskej polície. V júni ho však vyhodili pre drogy. Vo štvrtok ráno predstúpil pred súd pre obvinenia súvisiace s užívaním a možným predajom metamfetamínu, čiže pervitínu. Po pojednávaní sa expolicajt o pol jednej popoludní miestneho času vybral do škôlky, kam predtým zvykol vodiť svojho syna. Ozbrojil sa brokovnicou, pištoľou a nožom.

„Prišiel okolo obeda a najprv zabil 4-5 zamestnancov škôlky. Bola medzi nimi aj učiteľka v ôsmom mesiaci tehotenstva,“ povedala úradníčka Jidapa Boonsom, ktorá pracuje neďaleko. Dodala, že najprv si ľudia mysleli, že sú to petardy z nejakého ohňostroja. Strelec sa potom dostal do zamknutej miestnosti, v ktorej spali deti, a začal vraždiť neviniatka. Niektoré mali len dva roky...

Útok sa odohral v obci Uthai Sawan vo vidieckej provincii Nong Bua Lamphu na severovýchode Thajska. Spolu si vyžiadal 38 obetí, z toho najmenej 22 detí. Po besnení v škôlke nasadol páchateľ do bieleho pickupu a ušiel. Po ceste vrážal do ľudí a strieľal aj z auta. Takto zranil viacero okoloidúcich. Polícia po ňom vyhlásila pátranie, on však zamieril rovno domov, kde zastrelil aj svoju manželku a syna. Napokon obrátil zbraň proti sebe.

Takéto prípady sú v Thajsku veľmi zriedkavé. V roku 2020 však k jednému došlo, keď vojak pre spor o majetok najprv zastrelil dvoch dôstojníkov na základni a potom 27 ďalších ľudí v nákupnom stredisku.