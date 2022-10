Šéf Medzinárodnej agentúry mieri do Moskvy! Chce zabrániť jadrovej havárii

Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi vycestuje do Moskvy, aby prediskutoval jadrovú bezpečnosť a situáciu v Zaporižžskej jadrovej elektrárni.

Novinárom v Kyjive, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, povedal, že jeho prácou „je zabrániť jadrovej havárii, a to je to, čo robím“. Grossi objasnil, že do Ruska vycestuje čoskoro a verí, že rozhovory, ktoré sa tam uskutočnia, budú na „veľmi vysokej úrovni“. Informuje o tom televízia CNN.

Grossi tiež uviedol, že zamestnanci elektrárne pracujú v „neznesiteľných podmienkach“ a pracovníci MAAE budú pokračovať vo svojej rotácii v elektrárni. Ako vysvetlil, existujú totiž náznaky, že v okruhu elektrárne sú míny, ale nie vo vnútri nej.

Riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu počas štvrtkovej návštevy Kyjeva označil za "samozrejmé", že Záporožská jadrová elektráreň, okupovaná ruskými vojskami, patrí Ukrajine. Informovala o tom agentúra AFP.

"Pre nás je samozrejmé, že vlastníkom elektrárne je (ukrajinská štátna spoločnosť) Enerhoatom, keďže ide o ukrajinské zariadenie," povedal Grossi na tlačovej konferencii v Kyjeve.

Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v stredu dekrét, ktorým vláde nariadil prevziať kontrolu nad Záporožskou elektrárňou, nachádzajúcou sa v Moskvou okupovanej a anektovanej časti Záporožskej oblasti. Na základe Putinovho dekrétu sa táto najväčšia jadrová elektráreň v Európe má stať majetkom Ruskej federácie.

"Čo sa týka bezpečnosti, zabezpečenia a technickej prevádzky tohto závodu budeme sa naďalej riadiť dohodami, ktoré máme uzavreté s Ukrajinou," vyhlásil Grossi v Kyjeve.

Zdôraznil, že MAAE je medzinárodnou organizáciou, ktorá sa musí riadiť medzinárodným právom, a to nepripúšťa možnosť anexie územia iného štátu.