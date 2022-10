Sara musela presťahovať svoju rodinu na farmu uprostred ničoho: Susedia ju šikanovali kvôli kariére

Manželia museli presťahovať svoju rodinu na farmu uprostred ničoho. Zarábajú si totiž na stránke pre dospelých a keď sa to dozvedeli ich susedia, nastali problémy.

Sara Blakeová (31) s manželom Mattom Cheekom (38) učia svoje deti doma na šesťhektárovej farme, aby unikli posmeškom kvôli ich online životu. Ako píše The Sun, americký pár vylúčili z komunity a zakázali im aj vstup na školské akcie.

Hanlivé komentáre sa rodina spočiatku snažila ignorovať, no na Saru toho bolo priveľa. „Zlomilo ma to. Stále som plakala. Bola som šikanovaná a diskriminovaná kvôli mojej kariére. To, čo robím, pritom nijako neovplyvňuje ostatných,“ uviedla.

Asi rok a pol po spustení účtu na OnlyFans museli Sara s Mattom zbaliť svoje štyri deti a presťahovali sa na farmu. „Cítila som sa zmätená, čo ma rozčuľovalo. Je v poriadku, keď o mne ľudia hovoria, no mali by to robiť za zavretými dverami. Teraz sa cítim osamelá a izolovaná,“ dodala. Napriek ťažkému obdobiu Sara neľutuje, že ich deti Chandler (10), Camden (9), Corey (7) a Carson (3) vytiahla z domáceho prostredia, pretože začalo byť toxické.

Žena si taktiež stojí za svojím rozhodnutím ponechať si účet na OnlyFans. Manželia občas pracujú 20 hodín denne, no tento rok zatiaľ zarobili viac ako 1 milión libier. Predtým, ako začala kariéru na online platforme, Sara vlastnila dva salóny a v súťaži krásy Mrs Kansas skončila na druhom mieste.

Niekedy to bolo pre ňu ťažké, ale chce, aby bolo jasné, že za cestou k úspechu stojí ona sama. „Chcem odkázať ostatným ženám, aby sa nikdy nevzdávali a boli si isté, že len ony samé určuje svoju hodnotu,“ uzavrela.