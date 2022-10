Veľká novinka pre dovolenkárov: V tento priamy let Slováci ani len nedúfali!

Poletíme zo Slovenska priamo až za veľkú mláku? Veľká novinka, ktorá by potešila mnohých cestovateľov.

Slovensko zrejme bude mať priame letecké spojenie so Spojenými štátmi americkými. Pre televíziu TA3 to prezradil šéf Dopravného úradu Pavol Hudák. Nové letecké spojenie by malo vzniknúť v priebehu najbližšieho roka. Podľa televízie už medzi americkou a slovenskou stranou prebiehajú rokovania.

Potom má nasledovať audit, ktorý musí vykonať Americká agentúra pre civilné letectvo. „Všetko bude teraz závisieť od toho, ako dopadne spomínaný audit. Očakávam, že by sme to mali stihnúť do jedného roka,“ uviedol pre TA3 Hudák.

Podľa portálu by sa malo do USA lietať z hlavného mesta. "Ak by sa takáto príležitosť vyskytla, Letisko Milana Rastislava Štefánika by ju privítalo," uviedla v oficiálnej reakcii bratislavského letiska hovorkyňa Veronika Hauswaldová.

Prekvapením je i to, že priame lety by sa netýkali len osobnej dopravy ale i leteckej.