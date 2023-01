Na svoj vek vyzerá priam neuveriteľne, no nie je za tým dobrá genetika: Môžete to dokázať aj vy

TikToker tvrdí, že má neuveriteľných 50 rokov. Prečo neuveriteľných? Stačí sa naňho pozrieť. Prezradil, v čom spočíva tajomstvo jeho mladistvého vzhľadu.

Zabudnite na krémy proti starnutiu! Ako píše portál ladbible.com, TikToker Shane Sterling hovorí, že tajomstvo mladistvého vzhľadu spočíva v strave. „33 rokov prevažne rastlinná strava, 18 rokov vegánstva a 5 rokov raw vegánstva,“ napísal v príspevku. Znie to neuveriteľne, ale Shane už 5 rokov nejedol žiadne varené jedlo. „Prestal som jesť mäso, chlieb, vajcia, ovos, zemiaky, olej zo semien, cukor, mliečne výrobky, obilniny,“ doplnil.

Môže sa to zdať príliš, no v skutočnosti je veľa vecí, ktoré jesť môže. Ide hlavne o zeleninu a ovocie. Shane hovorí, že odkedy prešiel na tento typ stravy, vyzerá a cíti sa oveľa lepšie. Prirodzene, používatelia TikToku majú z celej veci zmiešané pocity. „Dobre, ale nebude to fungovať pre každého,“ napísal jeden. Shane odpovedal: „Áno bude. Biologicky sme identickí. Nebude to fungovať len z psychologických dôvodov.“

Ďalší povedal, že existuje strava, ktorá má lepšie výsledky: „Ľudia žijú najdlhšie na stredomorskej strave. Vie sa o tom mnoho rokov.“ Shane mal opäť argument. „Nesprávne. Vyhľadajte stravu podľa kultúr s najdlhším životom. Nájdete kmeň Hunza, ktorého strava pozostáva prevažne zo surového ovocia,“ uzavrel. Dáte tomu šancu?