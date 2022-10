Rozruch v Štrasburgu: Europoslankyňa si počas prejavu ostrihala vlasy!

Na správu tlačovej agentúry Reuters upozornil spravodajca TASR. Protivládne demonštrácie v Iráne vyvolala smrť 22-ročnej Iránky kurdského pôvodu Mahsá Amíníovej. Tá podľa svedkov zomrela po bitke po jej zadržaní iránskou mravnostnou políciou. Iránska polícia tvrdí, že dostala infarkt.

"Kým nebude Irán slobodný, náš hnev bude väčší ako konanie utláčateľov. Kým nebudú iránske ženy slobodné, my budeme s vami," povedala Al-Sahlaniová, ktorá sa narodila v Iraku. Hneď po týchto slovách si vzala nožnice a ostrihala si vlasy, ktoré mala zviazané do chvosta. Zároveň zvolala: "Žin, žiján, ázádí!" V kurdčine to znamená: "Žena, život, sloboda".

Swedish MEP Abir Al-Sahlani cuts hair during an EU parliament speech in solidarity with Iranian women following the death of Mahsa Amini.



Read more 👉 https://t.co/87HSQxhNkL pic.twitter.com/85N769Wx8Y