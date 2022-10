Neuveríte, čím v Poľsku kŕmili hydinu: Toto svinstvo, že sa predávalo aj na Slovensku?!

Veľký potravinový škandál v Poľsku! Firma z Poznane, dodávajúca prímesi do krmiva pre hydinu, ich roky falšovala a namiesto toho predávala znečistené prímesi, určené do biopalív. Tovar od nej odoberali desiatky firiem a kŕmili ním kurence a kačky, ktoré smerovali aj na náš trh.

Poľskí vyšetrovatelia v pondelok ráno vykonali raziu v 66 firmách, odobrali v nich vzorky krmiva pre hydinu a odviezli si aj účtovnú dokumentáciu. Všetky nitky sa však zbiehajú k firme z Poznane, v ktorej vedení boli manželia Maciej a Monika Jackowiakovci.

Tí podľa polície prišli na spôsob, ako vyrábať krmivo lacnejšie, a tak nielen viac zarobiť, ale získať aj výhodu oproti konkurencii.Základom sú rastlinné tuky z repkového, zo slnečnicového, z palmového alebo kokosového oleja. Tie sa môžu v sypkej alebo kvapalnej forme pridávať do krmiva, no musia spĺňať vysoké kvalitatívne štandardy. Manželia Jackowiakovci však za nižšiu sumu skupovali v Rusku, Rumunsku, Malajzii a na Ukrajine odpad, ktorý vzniká pri ich výrobe a pridáva sa do biopalív alebo mazív.

Na základe sfalšovaných dokumentov ho potom predávali ďalej ako kvalitné krmivo pre hydinu. V skutočnosti však išlo o znečistené produkty, ktoré nemali byť za žiadnych okolností použité v potravinovom reťazci. Obsahovali napríklad pesticídy, ktorých dlhodobá konzumácia zvyšuje riziko vzniku leukémie, rakoviny pľúc či prostaty, poškodení nervového systému a vzniku demencie, Alzheimerovej či Parkinsonovej choroby.

Podľa zistení poľskej polície prebiehali tieto kšefty najmenej od roku 2017. Zatknutí boli obaja manželia a tiež účtovník a laborantka z ich firmy. Poslední dvaja priznali vinu a sú stíhaní na slobode. Jackowiakovcov však súd poslal na tri mesiace do vyšetrovacej väzby. Obvinení sú zo založenia zločineckej skupiny, z podvodu a falšovania potravinových certifikátov. Spôsobiť mali škodu za 36,5 milióna eur.