Muža priniesli vo vážnom stave do nemocnice: To, čo mu lekári objavili v bruchu, v živote nevideli

Indickí chirurgovia majú za sebou naozaj bizarný operačný zákrok. Počas takmer 2-hodinovej operácii mužovi vybrali zo žalúdka až 63 kovových sponiek do vlasov.

Vijay Kumar je 32-ročný muž z Muzaffarnagaru v Indii. Pred približne rokom ho vlastná rodina prihlásila do odvykacieho centra. Ako spomína portál The Times of India, dôvod prihlásenia rodina bližšie nešpecifikovala.

Keď sa doktori spýtali muža, ako sa mu kovové sponky ocitli v žalúdku z jeho odpovede takmer odpadli. Tvrdil im, že sponky ho nútili jesť v nápravnom centre, a to počas celého roka, ktorý tam strávil. Údajne ho k tomu nútili ošetrovatelia.

"Röntgenové snímky nám ukázali niekoľko kovových objektov nachádzajúcich sa v žalúdku pacienta. Keď sme sa spýtali, ako sa mu tam tieto predmety dostali, odpovedal, že ho k tomu donútili na odvykačke," povedal Doktor Rakesh Khurana, ktorý operoval Vijaya. Doktor po operácii priznal, že podobný prípad ešte nikdy nezažil.

Vijay bol po zákroku prevezený na jednotku intenzívnej starostlivosti. Doposiaľ však proti nápravnému centru neboli vznesené žiadne obvinenia. Dôvodom je, že Vijay na centrum nepodal trestné oznámenie. Jeho blízky však upresnili, že to budú riešiť akonáhle Vijay bude prepustený z nemocnice.