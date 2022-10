Odnášate si z letu občerstvenie? Ihneď s tým prestaňte: Hrozia vám vážne problémy

Ak aj vy patríte medzi ľudí, ktorí si z lietadla odnášajú občerstvenie, ihneď s tým prestaňte! Môže vás to dostať do poriadnych problémov.

Kathleen Porter Kristiansen vysvetlila, ako jej nepatrná chyba pri cestovaní spôsobila dlhodobé problémy. Celé to začalo, keď sa so svojim synom vracala z Bahám domov do Washingtonu. Počas cesty ich čakal jeden prestup v Miami, a tak sa rozhodla vziať si z lietadla na cestu pomaranč. Ten to všetko odštartoval.

Kathleen sa mala údajne vyhnúť komplikáciám na letisku, ak deklaruje na migračnom, že preváža spomínaný pomaranč. To však neurobila a mamičku zadržala hraničná kontrola. Tí jej len oznámili, aby ovocie zahodila a v budúcnosti si na to dávala pozor. Mamička sa teda poučila a myslela si, že na nešťastný incident rýchlo zabudne, no mýlila sa! Pri každom ďalšom lete, ktorý Kathleen absolvovala sa musela podrobiť dodatočným kontrolám.

"Americké ministerstvo pre výživu a poľnohospodárstvo umiestnilo na moje meno v Spojených štátoch akúsi čiernu značku a po imigrácii som bola počas nasledujúcich deviatich mesiacov podrobená dodatočným kontrolám celej mojej batožiny," vysvetlila Kathleen. Dôvod jej objasnil až jeden z imigračných úradníkov. Za všetko totiž môže pomaranč, ktorý nešťastne vzala z lietadla do USA.

Podľa webovej stránky US Customers and Border Protection je zakázané nedovolene prevážať všetky citrusové plody do USA, pretože by mohli obsahovať choroby, ktoré ohrozujú miestne poľnohospodárstvo. Zákaz sa týka viacerých potravín pričom neprihlásené položky sú skonfiškované. Kathleen na záver vyzýva ľudí, aby neopakovali jej hlúpu chybu a nespôsobili si tak zbytočné problémy.