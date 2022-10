Vystihol to naozaj presne: Kópia slávneho obrazu od britského umelca vás chytí za srdce

Slávny obraz Výkrik namaľoval nórsky maliar Edvard Munch v roku 1893. Odvtedy sa dočkal nespočetných kópií, často so satirickým motívom. Najnovšia verzia v piesku na pláži však má vážne poslanie.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Fred Brown (51) z anglického Yorku o sebe hovorí, že je artivista – spája umenie s aktivizmom. Najnovším počinom chce upozorniť na trápenie našej planéty. Vytvoril teda slávne Munchove dielo na pláži, aby symbolizovalo krik umierajúcich oceánov, ktoré dusí odpad produkovaný ľuďmi. Potreboval na to len metlu a hrable a zabralo mu to tri hodiny času. Čo poviete, vystihol to?



Výkrik (2022)

Autor: Fred Brown

Umelecký smer: artivizmus

Technika: metla a hrable v piesku



Výkrik (1893)