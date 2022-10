Bývalá striptérka prezradila, čo od nej zákazníci požadovali: Uff, tak to sú poriadne bizarnosti!

Niekdajšia striptérka podrobne popísala niektoré z najbizarnejších fetišov, za ktoré bola platená. Niektoré sú skutočne bizarné!

Odvetvie sexuálnej práce je plné množstva zvláštnych fetišov – a byť jeho súčasťou znamená zachovať si otvorenú myseľ. Miki, ktorá zverejňuje príspevky na TikTok ako mikifromtheclub, pracovala ako striptérka osem rokov a za ten čas zažila poriadne zvláštne žiadosti od mužov.

Táto 29-ročná rodáčka z Perthu v západnej Austrálii zarobila za posledný rok na vyzliekaní sa na internete okolo 98 000 AUD (65 000 eur) a jej videá o tom, čo jej zarába najviac peňazí, sa stali virálne.

Teraz však Miki pre Daily Star prezradila, že to, čo jej zarobí obrovské množstvo peňazí za prácu počas dvoch dní v týždni, nie je len o tom, akú farbu parochne nosí. Ako tvrdí, muži jej platia aj za to, aby bola súčasťou ich fetišov – aj keď to znamená kopať ich do semenníkov.

"Je ťažké nájsť konkrétne ‚čudné‘ požiadavky, pretože po takom čase sa mi už nič nezdá divné. Mala som mužov, ktorí ma chceli venčiť na vodítku i mužov, ktorí chceli, aby som ich venčila ja," prezradila Miki.

„Niektorí muži si ma objednali, aby som im zatancovala, pretože vyzerám ako ich bývalá priateľka alebo dokonca ich sestra/mama/teta. Niektorí chcú, aby som ich udrela do tváre alebo kopala do gúľ, no takéto veci nie sú až také nezvyčajné. Asi najzvláštnejšie bolo, keď ma muži v klube žiadajú, aby som sa vycikala do pohára, lebo to chcú vypiť. To sa mi stalo už niekoľkokrát," prekvapuje bývalá striptérka.