Šéf ukrajinskej spravodajskej služby so šokujúcim odhalením: Putin má dvojníkov?!

Ruský prezident Vladimir Putin má najmenej troch dvojníkov, povedal podľa agentúry Unian šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov.

Uviedol tiež, že v rozviedke sú ľudia, ktorí sa priamo na Putinových dvojníkov špecializujú. "Ja osobne nie som na Putina špecialista. Ale podľa mňa sú určite aspoň traja dvojníci, ktorých hneď poznám," povedal Budanov v rozhovore s ukrajinskou novinárkou Natalijou Mocejčukovou.

V médiách sa už mnohokrát objavili špekulácie, že Putin má dvojníkov. Informáciu ale ešte nikto oficiálne nepotvrdil. O tom, že Putin využíva služby dvojníkov, je presvedčený napríklad tiež ruský advokát Mark Fejgin, ktorý je známy vďaka tomu, že obhajoval mnoho opozičných osobností.

"To nie je tajomstvo. Jazdí v autách, aby odlákali pozornosť. V jednom z áut s vlajkou ide dvojník, ktorý je pracovník tajnej služby FSO," citovala Fejgina predtým Unian. Advokát ale spochybnil, že by dvojníci za Putina zaskakovali na verejných akciách, a doplnil, že sa mu nemusia ani podobať. "Poslať na verejnosť alebo aj dať na video dvojníka, to je šialenosť. Veľmi tomu neverím," povedal Fejgin.

Špekulácie o Putinových dvojníkoch sa objavovali v médiách tiež na jar, keď sa množili teórie o tom, že dlhoročný ruský prezident je vážne chorý. Médiá písali, že podľa zdrojov britskej tajnej služby MI6 je Putin možno už mŕtvy a nahrádza ho práve dvojník.